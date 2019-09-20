Активисты: Ашхабад отказался от обязательств по исчезнувшим в туркменских тюрьмах

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CA-NEWS (TM) - Международная правозащитная кампания заявила на проходящей в эти дни в Варшаве конференции ОБСЕ по правам человека, что Туркменистан отказывается от своих обязательств по искоренению практики принудительных исчезновений в туркменских тюрьмах.

Кампания «Покажите их живыми!» призвала международное сообщество оказать «сильное, последовательное» давление на Туркменистан, чтобы положить конец «системной» государственной практике.

«Преступления насильственного исчезновения в центральноазиатской стране Туркменистан продолжаются неослабевающими темпами», — заявила кампания, представляя на конференции ОБСЕ в Варшаве обновленный в 2019 году список жертв. «В 2018 году международное давление усилилось, в том числе со стороны ОБСЕ, ООН и Европейского союза, и, наконец, принесло небольшие положительные результаты», — заявила кампания 16 сентября. «Однако с сентября 2018 года эта тенденция изменилась: мягкий дипломатический диалог заменил общественное давление, и правительство Туркменистана вновь упрочило свою позицию».

Участники кампании говорят, что в прошлом году Туркменистан прервал свой диалог с Рабочей группой ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям. Также, по заявлениям исследователей, Ашхабад прекратил отвечать на новые запросы и не включил рекомендации ООН по проблеме принудительных исчезновений в свой проект плана по этому вопросу.