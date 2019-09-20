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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Казахстана нашла на иностранных счетах экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева $13 млн

CA-NEWS (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана арестовала активы Бергея Рыскалиева. На иностранных счетах экс-акима Атырауской области нашли 13 миллионов долларов. Сейчас решается вопрос о конфискации их в доход государства. В целом, в ведомстве сообщили, что больше половины похищенных денег уже вернули, передает КТК.

В последний раз Бергея Рыскалиева, которого силовики разыскивают семь лет, видели в Лондоне.

Где его брат Аманжан, бывший депутат мажилиса, который тоже подался в бега, до сих пор неизвестно.

Братьев обвиняют в хищении 72 миллиардов тенге. Деньги они отмывали по нескольким схемам: на строительстве крупных объектов, незаконной приватизации госимущества, а также на вымогательстве денег у крупного бизнеса. На родине за присвоение чужого имущества и легализацию преступных денег братьев Рыскалиевых приговорили к 17 годам строгого режима. Суд над ними, как и над другими беглыми олигархами, состоялся заочно.

Сапарбек Нурпеисов, начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК:

– По приговору суда конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир, 44 земельных участка и деньги на банковских счетах. Всего на данный момент государству возмещён ущерб на сумму 44 миллиарда тенге из суммы 72 миллиарда тенге. Ведётся поиск и арест активов этого преступного сообщества. За рубежом арестовано 13 миллионов долларов. Сейчас ведётся работа по их конфискации.

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