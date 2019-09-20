Таджикская делегация встретилась с исполнительным директором Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - 19 сентября в Варшаве в рамках Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения состоялась встреча таджикской делегации с Исполнительным Директором Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) по Европе и Центральной Азии Хью Виллиамс, сообщает пресс-служба МИД РТ.



На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Таджикистана с этой организацией, а также усилия Таджикистана по решению проблем семейного насилия в стране.