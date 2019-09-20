РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикская делегация встретилась с исполнительным директором Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) -  19 сентября в Варшаве в рамках Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения состоялась встреча таджикской делегации с Исполнительным Директором Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) по Европе и Центральной Азии Хью Виллиамс, сообщает пресс-служба МИД РТ.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Таджикистана с этой организацией, а также усилия Таджикистана по решению проблем семейного насилия в стране.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане парень сделал Ferrari из Lacetti
  • Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
  • В Нур-Султан приехали представители туристической индустрии из 60 стран мира
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×