Таджикская делегация встретилась с исполнительным директором Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии
- Таджикистан, политика
- 9:28, 20 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 19 сентября в Варшаве в рамках Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения состоялась встреча таджикской делегации с Исполнительным Директором Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) по Европе и Центральной Азии Хью Виллиамс, сообщает пресс-служба МИД РТ.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Таджикистана с этой организацией, а также усилия Таджикистана по решению проблем семейного насилия в стране.