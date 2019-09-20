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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Карим Масимов провел заседание антитеррористического центра Казахстана
фото из открытых источников
фото из открытых источников

CA-NEWS (KZ) -  Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов 19 сентября провел заседание Антитеррористического центра в Нур-Султане, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководители государственных и местных исполнительных органов обсудили меры по дальнейшему совершенствованию профилактики религиозного экстремизма и терроризма с позиции региональных антитеррористических комиссий, а также противодействию деструктивной религиозной идеологии в интернет-пространстве.

По результатам заседания Антитеррористического центра принят ряд протокольных решений.

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