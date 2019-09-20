Экс-генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов вновь помещён в СИЗО, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, находящийся под домашним арестом, 18 сентября был вызван на допрос в рамках расследования дела бывшего председателя СНБ Ихтиера Абдуллаева и остаётся с того дня в СИЗО.

Как передает centralasian.org, об этом сообщил высокопоставленный чиновник, близкий к следствию. Официальный представитель администрации президента Узбекистана подтвердил эту информацию.

По словам независимых источников, Отабек Муродов был вызван на допрос 18 сентября по делу Ихтиера Абдуллаева, бывшего руководителя бывшей Службы Национальной безопасности (ныне СГБ) в СИЗО СГБ города Заравшан Навоийской области.

Бывший генпрокурор остался в изоляторе в ночь с 18 на 19 сентября.

По словам чиновника, мера пресечения в отношении бывшего генпрокурора Муродова, который ранее находился под домашним арестом, была изменена.

Источник, близкий к министерству юстиции, утверждает, что 19 сентября Муродова перевели из Зарафшанского следственного изолятора СГБ в республиканский следственный изолятор СГБ.

Выступая на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев объявил о возбуждении уголовного дела против государственного советника юстиции третьего класса Отабека Муродова.

В своей речи глава государства отметил, что бывший генпрокурор не оправдал его ожиданий.

«Что это значит? Как получат должность сразу меняются. С областных прокуроров берут по 50 000 долларов, 100 000 долларов. Все в прокуратуре и налоговой системе коррумпированы. Я хорошо это знаю. Я доверял Муродову», - сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Сообщалось, что после заявления президента, бывшего генпрокурора вывели из дома под конвоем и отправили на очную ставку с бывшими сотрудниками прокуратуры.

44-летний Отабек Муродов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса республики.

По словам сотрудника правоохранительных органов, дом Муродова в Кашкадарье и Ташкенте находится под круглосуточным наблюдением со 2 июля этого года.