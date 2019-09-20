Монголия играет посредническую роль в переговорах по Северной Корее

CA-NEWS (MNG) - Монголия тихо и незаметно играет посредническую роль в переговорах по Северной Корее, принимая представителей из Пхеньяна, когда они ищут неофициальные переговоры с коллегами из Японии и Южной Кореи, пишет американское издание United Press International.

Монгольская попытка принять двусторонние переговоры, связанные с Северной Кореей, достигла прогресса с момента запуска неформальных диалогов по «Пути 2» в 2015 году, сказал доктор Жаргалсайхан Энхсайхан в четверг на закрытом круглом столе, организованном Фондом Глобального Мира в Вашингтоне.

Энхсайхан, сейчас на пенсии, является председателем монгольской общественной организации Хөх Туг "Голубое знамя".

Эта группа вместе с Глобальным партнерством по предотвращению вооруженных конфликтов, региональной сетью, организует переговоры, известные как Улан-Баторский процесс, чтобы помочь ускорить диалога даже во времена напряженности на Корейском полуострове.

Монголия может оказаться в уникальном положении для проведения встреч, связанных с Северной Кореей, в то время, когда давно заброшенные шестисторонние переговоры по денуклеаризации, которые в последний раз проводились в Китае в 2009 году, стали далеким воспоминанием. При Ким Чен Ын Пхеньян вместо этого выступал за проведение саммитов с высокими ставками один на один с мировыми лидерами.

Однако драматическая встреча на высшем уровне не заменяет предметных переговоров на рабочем уровне.

Энхсайхан, который сказал, что его взгляды являются его собственными, не исключил будущего саммита США-Северная Корея в Улан-Баторе. Он также сказал ЮПИ, что Вашингтон и Пхеньян должны будут заложить основу перед саммитом. Переговоры провалились в Ханое в феврале, потому что на экспертном или министерском уровне обсуждалось немногое; все нюансы пришли сверху.

«Сейчас они говорят о заседаниях рабочих групп», - сказал Энхсайхан. «Это очень хорошо. Надеюсь, они скоро встретятся».

Сотрудничество Монголии по деликатным вопросам помогло таким странам, как Япония, наладить диалог на низком уровне по вопросу о похищенных японских гражданах. На встрече в среду японский академик из университета в Киото сказал, что посредническая роль Монголии в странах, которые "не доверяют", позволила Японии оказать финансовую поддержку Монголии, чтобы она могла использовать средства для приглашения северокорейцев. Вопрос о ядерном оружии Северной Кореи преследовал президентов США. Монголия является традиционным партнером Северной Кореи, и их отношения восходят к холодной войне, когда две страны были частью советского блока.

«Мы не изменили нашего отношения к Северной Корее», - сказал бывший дипломат. «Мы не забываем друзей».

Дружба не означает, что Монголия не обеспокоена оружием массового уничтожения Северной Кореи - программой, которая была на радаре Улан-Батора с 90-х годов.

«Сначала это была «ядерная программа », теперь они говорят, что это «программа ядерного оружия », - сказал Энхсайхан.

После распада Советского Союза Монголия и Северная Корея пошли разными путями. Пхеньян сохранил изоляцию и, возможно, тайно начал урановую программу в 90-х годах, в то время как Монголия продолжала демократизацию и объявила себя зоной, свободной от ядерного оружия.

По словам Энхсайхана, решение Монголии отказаться от оружия коренится в историческом уроке.

Не имеющая выхода к морю азиатская республика, возможно, столкнулась с реальной угрозой, когда соперники Китай и Советский Союз оказались на грани потенциальной ядерной войны в 1969 году. Москва в то время хранила оружие двойного назначения, в том числе ракеты средней дальности и самолеты в Монголии, что могло сделать советские базы в Монголии мишенью китайского огня.

«Нуур амгалан бол, нугас амгалан»-«Утка спокойна, когда озеро спокойное», - сказал он, имея в виду монгольскую поговорку, в которой кратко излагается, как национальные интересы лучше всего обеспечиваются стабильной обстановкой региональной безопасности. «Вот почему Монголия старается оставаться максимально активной». Энхсайхан сказал, что поддерживает гарантии безопасности США для Северной Кореи, которые сопровождаются «двойной гарантией» со стороны России и Китая, что может помочь укрепить доверие к Пхеньяну. «И как бы ни были подробны соглашения, они должны быть ратифицированы правительством, то есть парламентом», - сказал он.

Готовность Монголии принимать северокорейских чиновников также послужила барометром для настроения в Пхеньяне.

Энхсайхан сказал, что Монголия, с ее устойчивыми связями с обеими Кореями, поддерживает объединение Кореи, и что его страна готова поделиться своим опытом демократизации с Пхеньяном. «Если им будет интересно, мы им расскажем» о демократических системах, сказал он.