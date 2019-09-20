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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана посетит с визитом США

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21-29 сентября текущего года посетит США.

Как сообщила пресс-служба МИДа, узбекская делегация примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе в мероприятии высокого уровня, посвященном представлению Глобального призыва по защите свободы вероисповедания, Саммите ООН по климатическим действиям, а также министерских встречах в формате «Центральная Азия - США» («С5+1») и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Кроме того, узбекские дипломаты проведут в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Программой визита также предусмотрено проведение в Вашингтоне переговоров с официальными лицами США для обсуждения вопросов узбекско-американской повестки дня.

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