Глава МИД Узбекистана посетит с визитом США

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21-29 сентября текущего года посетит США.

Как сообщила пресс-служба МИДа, узбекская делегация примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе в мероприятии высокого уровня, посвященном представлению Глобального призыва по защите свободы вероисповедания, Саммите ООН по климатическим действиям, а также министерских встречах в формате «Центральная Азия - США» («С5+1») и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Кроме того, узбекские дипломаты проведут в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Программой визита также предусмотрено проведение в Вашингтоне переговоров с официальными лицами США для обсуждения вопросов узбекско-американской повестки дня.