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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге арестованы подозреваемые в попытке убить гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Суд Петербурга арестовал Романа Кулева и Владислава Смоликова, которых заподозрили в попытке убить гражданина Узбекистана из национальной ненависти, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Арестованные - москвичи, Кулев учится на 6-м курсе в МГТУ им. Баумана, Смоликов - безработный, сообщил "Интерфакс", ссылаясь на источники.

По версии следствия, 16 сентября Кулев и Смоликов напали на выходца из Узбекистана 1987 года рождения. Смоликова обвиняют в том, что он распылил слезоточивый газ в лицо потерпевшему и не меньше двух раз ударил его ножом в грудь. После этого Кулев оттолкнул потерпевшего, тоже брызнул ему в лицо слезоточивое вещество и ударил ножом. Потерпевшего госпитализировали.

Подозреваемых задержали 17 сентября. Вину оба не признают, показания давать отказываются. В Следственном комитете сообщили, что они придерживаются националистических взглядов. Их проверяют на причастность к другим преступлениям на почве расовой и национальной ненависти.

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