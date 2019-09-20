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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запретили выдавать ипотечные кредиты людям старше 60 лет

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане внесены изменения и дополнения в некоторые постановления правительства, согласно которым, ипотечный кредит будет выдаваться гражданам, которым исполнилось 18 лет и не достигшим 60 лет. Ранее для получения ипотечного кредита верхний возрастной предел отсутствовал.

Как отмечается в документе, ипотечные кредиты для строительства индивидуальных жилых домов будут предоставляться сроком на 20 лет с двухлетним льготным периодом. До настоящего времени кредиты выдавались сроком на 15 лет с 6 месячным льготным периодом.

Размер ипотечного кредита устанавливается в размере, не превышающем 90 процентов от сметной стоимости доступного жилого дома. Размер кредита не превысит 90 процентов.

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