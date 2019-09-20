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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сват Рахмона спешно продает свои активы на фоне слухов о разводе его сына с дочерью президента Таджикистана, - СМИ

CA-NEWS (TJ) -  Бег Сабур, глава Службы связи при правительстве Таджикистана и сват президента Эмомали Рахмона выставил на продажу свой всего два месяца назад построенный 6-этажный дом по Анзобской улице г. Душанбе, около "Пивзавода”, сообщает Ахбор.

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Этот дворец, который считался самым крутым среди дворцов таджикских топ-чиновников, сдавался туристам как хостел. Но, по словам соседей, Бег Сабур сейчас выставил этот коттедж на продажу по цене всего в полмиллиона долларов.

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По словам информированных источников, Бег Сабур столкнулся с финансовыми трудностями в своем строительном бизнесе и нуждается в деньгах, поэтому и хочет продать свой дворец на Анзобском по цене намного ныже рыночной.

По словам источников, Бег Сабур выставил на продажу еще несколько своих объектов в столице и ее окрестностях, чтобы избежать "банкротства” в своем основном строительном бизнесе – главном источнике его доходов.

Информацию о продаже объектов Бега Сабура появилась на фоне увеличивающихся слухов о разводе его сына Сиёвуша Зухурова с 6-й дочерью президента Таджикистана. Эти слухи стали причиной того, что десятки покупателей, отдавшие деньги в залог для покупки квартир в стройках Бега Сабура, стали осаждать Службу связи, чтобы аннулировать свои контракты с его строительной компанией и вернуть свои вложенные средства.

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