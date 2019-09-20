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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Начальника местной полиции Алматинской области отстранили из-за аудио в YouTube
фото: Today.kz
фото: Today.kz

CA-NEWS (KZ) -  В Алматинской области временно отстранен от занимаемой должности глава местной полицейской службы Марат Куштыбаев, передает Zakon.kz.

Причина - аудиозапись, которая была размещена в YouTube и направлена в МВД РК.

- Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева от 19 сентября 2019 года начальник местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области временно отстранен от занимаемой должности, департаменту собственной безопасности поручено провести служебное расследование, - сказано в сообщении пресс-службы МВД Республики Казахстан.

На размещенной в YouTube аудиозаписи мужчина с использованием ненормативной лексики высказывается о работе подчиненных. Заставкой к аудио служило фото Марата Куштыбаева.

Он родился в 1967 году. В 2002 окончил Академию МВД РК. В органах внутренних дел работает порядка 30 лет. Должность главы местной полиции области Куштыбаев занимает с 2016 года.

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