Asiana отреконструировала спортивный зал в одной из школ Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - Asiana Airlines 19 сентября сообщила, что она провела свою первую программу социальной ответственности в «Beautiful Classroom» в Монголии. Программа в Монголии была проведена, так как в июле авиакомпания вновь начала выполнять полеты в Улан-Батор из Инчхона.

Сообщается, что монгольское неофициальное требование от инвесторов это социальная ответственность. И Asiana выбрала 30-летнюю начальную школу, получившую название школа №83, в Улан-Баторе и поддержала реконструкцию спортивного зала школы.

18 сентября, когда в школе состоялась церемония поминовения программы, сотрудники Asiana приняли участие в товарищеском баскетбольном матче со студентами в отремонтированном тренажерном зале.

«Beautiful Classroom» - одна из основных программ социальной помощи Asiana, предназначенная для оказания образовательной поддержки школам в пунктах назначения рейсов авиакомпании. С 2012 года программа проводится в различных местах, включая Китай, Камбоджу и Узбекистан.

Авиакомпания заявила, что и впредь будет продолжать свою программу социальной ответственности в Монголии.

На фото представители Asiana Airlines позируют с учениками начальной школы в Улан-Баторе, Монголия, в среду, 18 сентября, после того, как помогают школе реконструировать свой тренажерный зал в рамках проекта "Beautiful Classroom" корпоративной социальной ответственности. Модернизация знаменует начало проекта в стране после того, как авиакомпания запустила рейсы в Улан-Батор в июле.

Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines возобновила рейсы Сеул – Улан-Батор. Начиная с 9 июля этого года она совершила уже три рейса.