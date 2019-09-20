В Туркменистане приступили к массовому сбору хлопка

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начался массовый сбор хлопка. В четырёх велаятах страны — Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском — хлопковая страда началась 11 сентября, а в северном Дашогузском регионе — 18 сентября. В Дашогузе по климатическим условиям уборка урожая стартовала неделей позже. Об этом сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

В этом году туркменским дехканам предстоит сдать в приёмные пункты страны 1,05 млн тонн «белого золота». Государственное обязательство по регионам распределено следующим образом: Ахалский велаят — 207 тыс. тонн; Балканский — 5 тыс. т; Дашогузский — 230 тыс. т; Лебапский — 295 тыс. т и Марыйский — 313 тыс. т. В стране хлопчатником засеяно всего 550 тыс. га земли.

Напомним, туркменские хлопкоробы к севу хлопчатника приступили 23 марта. Эта агрокультура — одна из ведущих в агропромышленном комплексе Туркменистана, обеспечивающая весомый вклад в выполнение национальных программ по импортозамещению и увеличению экспортного потенциала.

В прошлом году дехкане страны собрали около 1,1 млн тонн «белого золота».



