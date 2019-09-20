РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия отправила в Узбекистан 20 современных вагонов для метро

CA-NEWS (UZ) -  Торжественная церемония отправки 20 современных российских вагонов для метро Ташкента состоялась в четверг. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, которая профинансировала проект.

"ВЭБ.РФ при поддержке Узнацбанка финансирует реализацию знакового экспортного проекта по поставке современных вагонов для ташкентского метро. В настоящее время в рамках проекта помимо предоставленного узбекской стороне финансирования в размере 19,62 млн евро ВЭБ.РФ выдал гарантии в обеспечение обязательств АО "Метровагонмаш" по контракту на сумму 25 млн. евро из предусмотренных 27,65 млн евро", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна.

По его словам, поддержка экспорта российской высокотехнологичной продукции является приоритетным направлением для ВЭБ.РФ. Он отметил, что сейчас в Узбекистане реализуются проекты на общую сумму более 200 млн евро при участии финансовых институтов России и Узбекистана.

Договор на поставку вагонов и сопутствующих материально-технических средств для метрополитена Ташкента был подписан ВЭБ.РФ и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанком) в конце мая 2019 года. На церемонии подписания присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На юге Афганистана произошёл взрыв: 7 погибли, 85 ранены
  • Дарига Назарбаева провела ряд двусторонних встреч с представителями лидеров мировых и традиционных религий
  • В Узбекистане проходят Дни культуры Татарстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×