Россия отправила в Узбекистан 20 современных вагонов для метро

CA-NEWS (UZ) - Торжественная церемония отправки 20 современных российских вагонов для метро Ташкента состоялась в четверг. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, которая профинансировала проект.

"ВЭБ.РФ при поддержке Узнацбанка финансирует реализацию знакового экспортного проекта по поставке современных вагонов для ташкентского метро. В настоящее время в рамках проекта помимо предоставленного узбекской стороне финансирования в размере 19,62 млн евро ВЭБ.РФ выдал гарантии в обеспечение обязательств АО "Метровагонмаш" по контракту на сумму 25 млн. евро из предусмотренных 27,65 млн евро", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна.

По его словам, поддержка экспорта российской высокотехнологичной продукции является приоритетным направлением для ВЭБ.РФ. Он отметил, что сейчас в Узбекистане реализуются проекты на общую сумму более 200 млн евро при участии финансовых институтов России и Узбекистана.

Договор на поставку вагонов и сопутствующих материально-технических средств для метрополитена Ташкента был подписан ВЭБ.РФ и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанком) в конце мая 2019 года. На церемонии подписания присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.