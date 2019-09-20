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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе построят новое здание для посольства Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  К октябрю 2022 года в Душанбе будет построено и введено в строй новое здание посольства Узбекистана, сообщает Газета.уз.

Посольство Узбекистана в Душанбе обзаведется новым зданием к 1 октября 2022 года. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров Узбекистана 18 сентября.

Под строительство выделен земельный участок общей площадью 1,2 га в соответствии с соглашением правительств Узбекистана и Таджикистана о взаимном предоставлении площадок для строительства зданий диппредставительств, подписанным в августе 2018 года.

Планируется построить целый комплекс — здание посольства, отдельное здание для приема граждан по консульским вопросам, резиденцию посла, контрольно-пропускные пункты, инженерно-технический блок, спортивные сооружения, крытый гараж на шесть машин и открытые автостоянки для сотрудников посольства и посетителей.

Как сообщал в сентябре 2018 года ранее глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев, территория, на которой планируется разметить посольство Таджикистана в Ташкенте, находится на массиве Себзар. Вдоль одноименной улицы год назад были внесены 79 частных дома под строительство зданий посольств Индии, Китая и Таджикистана.

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