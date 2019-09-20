В Нью-Дели состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии

CA-NEWS (MNG) - 20 сентября у президентского дворца «Раштрапати бхаван» состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, прибывшего с государственным визитом в Индию, передает Montsame.

На главной площади перед дворцовым комплексом «Раштрапати бхаван» главу монгольского государства встретил Президент Индии Рам Натх Ковинд. После того, как прозвучали гимны двух стран начальник почётного караула отдал рапорт Президенту Монголии. Затем Президент Халтмаагийн Баттулга обошел строй почетного караула.

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После торжественной церемонии Халтмаагийн Баттулга, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что его нынешний визит является первым визитом на уровне главы государства Монголии в Индию за последние 10 лет, и добавил, что в 2012 году Монголию с визитом посетил президента Индии, а в 2015 году - премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Затем Президент Монголии посетил мемориал «Раджгхат», где отдал дань уважения памяти лидера национально-освободительной борьбы индийского народа Махатмы Ганди. Президент возложил к вечному огню венок, сделал запись в книге почетных посетителей.

Напомним, что глава государства проведет встречи и переговоры со своим индийским коллегой Рамом Натхом Ковиндом, Премьер-министром Нарендрой Моди, также примет вице–президента и спикера верхней палаты парламента Венкая Найду и некоторых членов правительства.

Ожидается, что на двусторонних переговорах будут озвучены вопросы, касающиеся укрепления стратегического партнерства между Монголией и Индией в политической, оборонной, торговой, инвестиционной, экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества на международной и региональной аренах.