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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане продолжаются аресты участников протестов против строительства китайских заводов

CA-NEWS (KZ) -  Общественное движение Oyan Qazaqstan опубликовало имена активистов, наказанных за участие в собраниях. За два дня арестовано 24 человека, 5 – оштрафованы и еще 3 ждут вынесения постановления. Об этом движение сообщило в своем Telegram канале.

Задержания произошли в городах: Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе и Усть-Каменогорск. Все они были участниками "антикитайских" протестов 2-5 сентября.

Активисты Коалиции гражданских инициатив (КГИ) сообщили на пресс-конференции в Казахстанском бюро по правам человека (КМБПЧ), что за четыре дня, с 16 по 19 сентября, в различных городах Казахстана задержали 54 человека. Большая часть из них подверглась административным арестам. Активитсы сообщают, что эти меры властей связаны с митингами 4 сентября, а также с акциями в поддержку Мухтара Джакишева, передает vlast.kz.

Местные СМИ сообщают, что на брифинге генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам страны с просьбой не участвовать в несанкционированных митингах 21 сентября по призыву запрещенной в республике организации "Демвыбор Казахстана" (ДВК).

Напомним, 4 сентября на акции протеста, выражая свою поддержку жанаозенцам и недовольство возможным строительством китайских заводов в Казахстане, вышли жители городов – Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Шымкента и Нур-Султана.

Акция была проведена в поддержку жителей Жанаозена, которые выступали против поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР и строительства в Казахстане 55 китайских заводов.

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанцев "не вестись" на слухи от недоброжелателей, которые стремятся манипулировать патриотическими настроениями людей.

енеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам страны с просьбой не участвовать в несанкционированных митингах 21 сентября по призыву запрещенной в республике организации "Демвыбор Казахстана" (ДВК)

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/genprokuratura-predosteregaet-kazahstancev-ot-uchastiya-v-nesankcionirovannyh-mitingah-po-prizyvu-dvk
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