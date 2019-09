Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан посетил Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Специальный представитель ЕС по Центральной Азии посол Петер Буриан посетил Душанбе 16-18 сентября 2019 года, сообщает представительство ЕС в Таджикистане.

В своей программной речи в ходе Международной конференции "Таджикистан и культурная дипломатия в Центральной Азии и Евразии (link is external)" в Таджикском Национальном Университете (link is external) он подчеркнул важность образования, цифровых технологий и связи между людьми для развития человеческого капитала – быстро-растущего молодого поколения таджиков. В ходе обсуждений студенты Национального Университета проявили большой интерес к программе ErasmusPlus (link is external), программе Европейского Союза по обмену между ВУЗами. Продолжая темы культурной дипломатии и создания рабочих мест, Посол Буриан поделился мнениями с представителями деловых организаций и гражданского общества, а также посетил несколько центров ремесленничества и производства одежды на основе традиционных таджикских произведений искусства.

Посол Питер Буриан встретился с Е.П. Сироджиддином Мухриддин, Министром иностранных дел Республики Таджикистан, для обмена мнениями о событиях в регионе и двустороннем сотрудничестве между ЕС и Таджикистаном. В ходе открытой и дружеской встрече стороны обсудили возможности дальнейшего развития поддержки ЕС Таджикистану в свете приоритетов, определенных в новой Стратегии национального развития Таджикистана и Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в июне 2019 года.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии подтвердил поддержку Европейского Союза в обеспечении мира и безопасности и содействии региональному сотрудничеству в ряде областей, включая управление границами, борьбу с терроризмом и борьбу с организованной преступностью, смягчение последствий изменения климата и уменьшение опасностей бедствий. Новый предстоящий проект будет направлен на повышение потенциала спасательных команд в предотвращении и эффективном управлении ситуациями, связанными со стихийными бедствиями. Об этом говорили с генералом-лейтенантом Рустамом Назарзода, Главой комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Проект будет реализован в сотрудничестве с ОБСЕ.

В ходе пресс-брифинга для представителей СМИ, Специальный представитель ЕС объяснил ключевые элементы новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой 15 мая. Посредством Стратегии, ЕС решительно заявляет о постоянной поддержке региону, и о приверженности в дальнейшем поддержать устойчивость и процветание стран Центральной Азии, и содействии региональному сотрудничеству.

Посол Буриан также принял участие в процедуре жеребьёвки Футбольного турнира Дипломатического корпуса Таджикистана, где команда Представительства ЕС в Таджикистане сыграет с другими посольствами и международными организациями.