41 страна нуждается во внешней продовольственной помощи, - ФАО

CA-NEWS (CA) - 41 страна по-прежнему нуждается во внешней продовольственной помощи, причем конфликты выступают в качестве основной причины высокого уровня отсутствия продовольственной безопасности, говорится в ежеквартальном докладе ООН.

Список стран, который включает 31 африканское государство, оставался неизменным в течение последних шести месяцев, согласно докладу «Прогноз урожая и продовольственная ситуация», опубликованному сегодня ФАО.

41 страна, в настоящее время нуждающаяся во внешней продовольственной помощи: Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирийская Арабская Республика, Уганда, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Между тем, урожай зерновых обещает быть обильным сразу в нескольких странах Латинской Америки и Азии, тогда как улучшение условий безопасности помогло увеличить производство продовольствия в Сирийской Арабской Республике.

Около половины из 41 страны, нуждающейся во внешней продовольственной помощи, являются ареной для гражданских беспорядков или полномасштабных конфликтов, в то время как другие страны испытывают острый дефицит ресурсов из-за большого притока беженцев из соседних стран, переживающих народные волнения.

В Афганистане 3,6 миллиона человек находятся на уровне «чрезвычайная ситуация» в классификации фаз продовольственной безопасности (фаза 4 по ИКФ), а еще 10 миллионов человек находятся в состоянии кризиса (фаза 3 по ИКФ). В Южном Судане около 6,35 миллиона человек, или 54 процента от общей численности населения, по оценкам, испытывают острый дефицит продовольствия.

В Сирии, несмотря на то, что увеличение урожая пшеницы в 2019 году привело к улучшению доступности зерновых в стране, примерно 6,5 миллиона человек испытывают нехватку продовольствия, а еще 2,5 миллиона человек находятся под угрозой отсутствия продовольственной безопасности без соответствующей поддержки средств к существованию.

Конфликты и отсутствие гражданской безопасности также являются основными причинами отсутствия продовольственной безопасности в Бурунди, Камеруне, Демократической Республике Конго, Йемене и некоторых районах Мьянмы и Нигерии.

В Венесуэле гиперинфляция серьезно подорвала местную покупательную способность, что привело к серьезным ограничениям в доступе домохозяйств к продовольствию, в то время как ожидается, что нехватка сельскохозяйственных средств производства приведет к снижению производства зерновых. В докладе отмечается, что около 4,3 миллиона человек покинули страну и обосновались в соседних странах, где их гуманитарные потребности являются «значительными».

Дефицит осадков, в том числе сильная засуха в Восточной Африке, усугубляет ситуацию с отсутствием продовольственной безопасности в нескольких странах региона.

Согласно прогнозам, общий объем производства зерновых в Восточной Африке в 2019 году сократится на 5,6 процента по сравнению с 2018 годом, при этом наиболее резкое сокращение производства ожидается в Кении и Судане. Цены на кукурузу и сорго резко выросли по всему региону. Продовольственная безопасность наиболее резко ухудшилась в Кении и Сомали.

В целом же, ФАО ожидает, что совокупное производство зерновых в 2019 году в 51 стране с низким уровнем дохода и продовольственным дефицитом (LIFDC) останется неизменным и составит 473,5 млн. тонн, что является результатом роста производства в Азии, компенсированного снижением в Африке.