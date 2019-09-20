Министр обороны Узбекистана прибыл в Оренбург для наблюдения военных учений «Центр – 2019»

CA-NEWS (UZ) - 19 сентября министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов прибыл в город Оренбург для наблюдения за масштабными стратегическими командно-штабными учениями “Центр – 2019”, сообщила пресс-служба министерства.



Военный самолет Минобороны Узбекистана вчера вечером приземлился на базу военного аэродрома, расположенный в городе Оренбург. Гостей встретили командование войсками Центрального военного округа России.

Напомним, что в этом году на учении “Центр – 2019” принимает участие воинский контингент Узбекистана. На них, совместно будут проведены условные комплексные мероприятия по борьбе с международным терроризмом в Центрально-Азиатском регионе. Военнослужащие Узбекистана совместно с воинским контингентом Таджикистана условно будут выполнять действовия на национальных территориях своих государств.

Отметим, что основная фаза учения состоится завтра, 20 сентября на полигоне “Донг