Посол Таджикистана встретился с министром торговли и промышленности Индии

CA-NEWS (TJ) - 19 сентября чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода встретился с министром торговли и промышленности Индии и Сопредседателем индийской стороны Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Таджикистаном и Индией Пиюш Гоял, сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере торговли и промышленности, а также вопросы, связанные с реализацией пунктов 10-го заседания Совместной комиссии, состоявшегося в Душанбе в январе этого года.

Стороны также, подчеркнув важность сотрудничества между свободными экономическими зонами Таджикистана и Индии, выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в этом направлении.