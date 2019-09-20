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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Таджикистана встретился с министром торговли и промышленности Индии

CA-NEWS (TJ) -  19 сентября чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода встретился с министром торговли и промышленности Индии и Сопредседателем индийской стороны Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Таджикистаном и Индией Пиюш Гоял, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере торговли и промышленности, а также вопросы, связанные с реализацией пунктов 10-го заседания Совместной комиссии, состоявшегося в Душанбе в январе этого года.

Стороны также, подчеркнув важность сотрудничества между свободными экономическими зонами Таджикистана и Индии, выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в этом направлении.

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