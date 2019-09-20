В Туркменистане солдат отправили на хлопок и забыли про них

CA-NEWS (TM) - Солдат, проходящих срочную военную службу в городе Керки Лебапского велаята, в прошлом месяце отправили на сбор хлопка. Но их держат в тяжёлых условиях, неотапливаемых палатках без нормального питания, из-за чего они обращаются за помощью к родителям.

Об этом корреспонденту Радио Азатлык в Балканском велаяте рассказали родители нескольких солдат, проходящих службу в городе Керки.

«Воинскую часть, где они служат с прошлого месяца отправили на сбор хлопка. Родители рассказывают о том, что за этот месяц их сыновья и другие солдаты сильно исхудали до неузнаваемости», рассказал 18 сентября корреспондент Азатлыка, работающий анонимно из-за соображений безопасности.

По его словам, солдаты живут в палатках, поставленных на полях. В последние дни ночи стали довольно холодными, а палатки не отапливаются. Солдат не обеспечили соответствующей тёплой одеждой и одеялами.

Кроме того, он рассказал со слов солдатских родителей, что служащие не обеспечены достаточным количеством воды и они не могут регулярно умываться и нормально соблюдать гигиену.

«Из-за того, что солдаты не могут принять душ или удовлетворять основные потребности гигиены у некоторых из них на ногах и руках появились язвы. Им не оказывается необходимая медицинская помощь. Они оставлены на произвол судьбы. От них только требуют собирать хлопок. Проще говоря их превратили в рабов», - отмечает один из родителей солдат.

5 сентября в Туркменистане под наблюдением президента Гурбангулы Бердымухамедова провели военные учения сил специального назначение «Туркмен эдермен». Тогда официальные СМИ в очередной раз восхваляли насколько вооружённые силы страны обеспечен всем необходимым.

В то же время корреспонденты Радио Азатлык, со ссылкой на туркменистанцев сообщают о том, что ситуация в туркменской армии, особенно условия жизни военнослужащих в последние годы ухудшились. Кроме того, солдаты срочной службы подвергаются насилию и нечеловеческому обращению. Азатлык также сообщал о том, что солдат в массовом порядке отправляют на сбор хлопка.

В Туркменистане широко используется практика принудительного труда при производстве хлопка, за что подвергается критике международных правозащитных организаций.