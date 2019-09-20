Власти Саудовской Аравии принуждают богатейшие семьи страны к участию в IPO нефтяной компании Saudi Aramco, - СМИ

Saudi Aramco в Абкайке

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии вынуждают некоторые богатые семьи страны стать инвесторами IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, давление оказывают для того, чтобы добиться первичного размещения, после которого компания будет оценена в $2 трлн.

Однако IPO может не состоятся из-за атаки дронов на НПЗ компании. Среди тех, на кого оказывается давление,— миллиардер Аль-Валид бен Талал, который был одним из задержанных в отеле Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 году. Многие его активы еще заморожены, передает "Ъ".

По словам источников, миллиардеру предлагают использовать эти активы для участия в IPO.

По словам советника одного из бизнесменов, было предложено вложить до $100 млн. Этот бизнесмен был также задержан в отеле Ritz-Carlton. Советник рассказал, что предприниматель тогда пошел на сделку с властями, передав активы, и теперь платит ежемесячный взнос. «Теперь он призван исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть рамки того, насколько сильно он хочет быть патриотом»,— отметил советник. Один из финансистов рассказал, что переговоры ведутся с десятками богатейших саудовских семей. «Они входят в топ-50»,— отметил источник.

Напомним, что Saudi Aramco уже несколько лет готовится к первичному размещению акций, которое должно стать самым крупным в мире. По данным Reuters, сами власти Саудовской Аравии оценивают компанию в $2 трлн. Дата IPO постоянно переносится, и сейчас речь идет уже о начале 2020 года. В рамках подготовки к этой процедуре власти в начале сентября приняли решение о смене главы совета директоров Saudi Aramco.