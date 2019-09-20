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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане для рационального использования водных ресурсов внедрят систему «Умная вода»

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане для мониторинга потребления воды в режиме онлайн будет внедрена система «Умная вода». Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил 19 сентября на совещании по реформированию системы управления водными ресурсами.

По сообщению пресс-службы президента, в настоящее время на орошение 3,2 миллиона гектаров земель расходуется 46 миллиардов кубометров воды, из этого объема до полей доходит лишь 60 процентов.

Одна из причин – всего лишь 23 процента оросительных сетей, общая протяженность которых составляет 180 тысяч километров, имеют бетонное покрытие, и даже эти не обновлялись вот уже 30-35 лет.

"Министерству водного хозяйства поручено внедрить на 61 объекте водного хозяйства за счет южнокорейского гранта на 7 миллионов долларов систему "Умная вода", позволяющую следить за расходом воды в режиме реального времени", - говорится в сообщении пресс-службы.

В следующем году система будет внедрена минимум на 120, до 2023 года – на 300 объектах.

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