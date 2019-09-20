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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ужесточили наказание за передачу сим-карт третьим лицам

CA-NEWS (TJ) -  Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало поправки в Уголовный кодекс, подписанные президентом страны еще 20 июня текущего года.

Согласно поправкам в УК добавилась статья 341 прим 1 (Нарушение требований нормативно-правовых актов РТ о присоединении сим-карт к сетям электрической связи и ее передачи другим лицам), согласно которой за передачу сим-карт третьему лицу грозит наказание до трёх лет тюремного заключения, передает Avesta.

«Незаконное подключения к сетям электрической связи, или передача сим-карты третьему лицу, если сим-карта была использована в совершении преступлений террористического или экстремистского характера наказываются штрафом в размере от 800 до 1,5 тыс. показателей для расчётов (44 тыс.- 82,5 тыс. сомони или $4,5 тыс. – $8,5 тыс.) или лишением свободы на срок от двух до трех лет», – гласит второй пункт статьи 341.

Также согласно новым поправкам, нарушение требования подключения к сетям электрической связи наказывается штрафом, независимо от того, в каких целях используется сим-карта.

«Нарушение требований нормативно-правовых актов РТ о подключении к сетям электрической связи, если такое действие было совершено в течение одного года после применения административного наказания – наказывается штрафом в размере от 600 до 800 показателей для расчетов (33 тыс.- 44 тыс. сомони) или ограничением свободы на срок до двух лет», – говорится в первой части статьи 341.

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