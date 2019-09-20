18 сообщников Мухтара Аблязова находятся в розыске

CA-NEWS (KZ) - Руководитель второго департамента Антикоррупционной службы Сергей Перов рассказал о розыске 18 сообщников Мухтара Аблязова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По сообщникам в розыске еще 18 лиц находится. Вернулось примерно такое же количество лиц, добровольно вернулись", - сообщил он на брифинге в Нур-Султане.

Сергей Перов отметил, что гражданство этих людей назвать не может.

"Нахождение многих из скрывшихся известно. Мы призываем к добровольному возвращению. В случае если лица добровольно не возвращаются, установленные законом меры будут приняты в рамках международного сотрудничества, в том числе экстрадиции", - пояснил он.

В целом по делу Мухтара Аблязова проходит более 100 человек, 18 из них вернулись в Казахстан добровольно.



