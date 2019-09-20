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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Подрядчики нефтяного месторождения «Каражанбас» провели забастовки. Акимат Мангистауской области дал ответ

CA-NEWS (KZ) -  Более 160 водителей ТОО «Мобил Сервис Групп» жалуются на низкие заработные платы. Подрядчики крупного нефтяного месторождения «Каражанбас» требуют повышения заработной платы на 100 процентов, передает Lada.kz.

Каражанбас — нефтяное месторождение в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Бузачи.

"До забастовки мы вели переговоры с руководством о повышении зарплаты, но нам только обещали. Пришлось приостановить работу. Нас 162 человека, у нас около 180 единиц спецтехники. Мы будем стоять до конца, до тех пор пока нам не повысят заработную плату. Если уволят, то пусть увольняют", - сообщили рабочие ТОО «Мобил Сервис Групп».

Работники товарищества с ограниченной ответственностью "Актаукрантехсервис" обращались к работодателю с просьбой рассмотреть вопрос повышения заработной платы. Их требования были удовлетворены. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Сотрудники ТОО "Актаукрантехсервис" вышли на забастовку 19 сентября.

"В этот день они обратились к руководству компании с просьбой повысить им заработную плату. По результатам встречи с работодателем стороны пришли к соглашению о повышении заработной платы", - пояснили в пресс-службе акима области.

В ведомстве также отметили, что ранее работники данной организации не обращались в государственные органы по вопросу повышения заработной платы.

"В настоящее время все работники на своих рабочих местах. Предприятие работает в штатном режиме", - подытожили в пресс-службе акима области.

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