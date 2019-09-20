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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Боксёра из США госпитализировали после нокаута узбекистанца

CA-NEWS (UZ) -  После боя с узбекским боксером Баходиром Жалоловым в четвертьфинале чемпионата мира-2019 американец Ричард Торрес был доставлен в больницу, сообщает Sports.kz.

Напомним, супертяжеловес из Узбекистана Баходир Жалолов нокаутировал американца Ричарда Торреса в четвертьфинале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге.

Поединок завершился в концовке первого раунда. Сначала Торресу оказывали помощь на ринге, а затем унесли на носилках.

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