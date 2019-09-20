Мигранты из Узбекистана за полгода отправили из России на родину $2 миллиарда

CA-NEWS (UZ) - Центробанк России сообщает, что в первой половине 2019 года граждане Узбекистана отправили на родину около 2 миллиардов долларов.

Согласно официальным данным, это на 200 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года,. В первой половине прошлого года из России было переведено в Узбекистан 1 миллиард 800 миллионов долларов.

Узбекистан является лидером среди стран СНГ по денежным переводам из России. На втором месте Таджикистан (1,1 млрд долларов) и Кыргызстан (935 млн долларов).

Согласно отчету Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства, число трудовых мигрантов из Узбекистана в России увеличилось в течение трех лет.

Если в 2017 году на заработках в России находились 1 миллион 900 тысяч узбекистанцев, то в 2018 году этот показатель составлял уже 2 миллиона, а по состоянию на 1 июля 2019 года количество трудовых мигрантов из Узбекистана достигло 2 миллионов 100 тысяч.