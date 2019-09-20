Многодетным семьям в текущем году будет выдано более 8 тыс. квартир, - первый вице-министр индустрии Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства Казахстана первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев и Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Л. Ибрагимова рассказали о проводимой работе по повышению доступности жилья для многодетных семей, передает пресс-служба правительства.



В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» соответственно средствам, предусмотренным в республиканском и местных бюджетах на соответствующий финансовый год арендное жилье без права выкупа предоставляется:

1) малообеспеченным многодетным семьям;

2) социально уязвимым слоям населения;

3) работающей молодежи.

В 2019 году из республиканского бюджета выделено 32,8 млрд тенге для строительства (приобретения) 6002 арендных жилищ без выкупа для очередников акиматов. Ежегодно будет обеспечен ввод не менее 4 тыс. квартир.

Для многодетных семей до 2025 года планируется строительство 40 тыс. арендных жилищ или ежегодно 6 тыс. квартир. На эти цели в течение 7 лет предусмотрено 350 млрд тенге (или ежегодно по 50 млрд тенге).

«На сегодняшний день мы уже сдали 2 813 квартир и идем с опережением. Мы планируем не 6 тыс., а около 8 тыс. квартир сдать в этом году в рамках обеспечения многодетных матерей квартирами», — сказал К. Ускенбаев.

Также первый вице-министр отметил, что через каждые две недели он встречается с многодетными матерями для разъяснения аспектов программы.

«Они хотят получить жилье прямо сейчас. Но необходимо терпение. Нужно соблюдать правила очередности. Ни я, ни министр, ни Глава Правительства — никто не может нарушить очередность, и кого-то вне очереди пропустить. Есть закон», — сказал К. Ускенбаев.

Кроме того, К. Ускенбаев прокомментировал вопрос выделения отдельной очереди для многодетных семей на получение жилья.

«Раньше многодетные семьи стояли в общей очереди. Была первоочередная очередь для ветеранов Великой Отечественной войны и для детей-сирот. Им передавались 20% от построенного жилья. 80% от построенного жилья передавалось остальной очереди. Это — 11 категорий социально-уязвимых слоев населения», — сказал К. Ускенбаев.

В мае т. г. были внесены изменения в закон, согласно которым многодетные семьи были приравнены к первоочередным получателям льготного жилья. Для скорейшей реализации данной инициативы в программе «Нұрлы жер» была выделена отдельная очередь.

Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Л. Ибрагимова, в свою очередь, рассказала о соблюдении прозрачности процесса формирования и продвижения очередности при предоставлении акиматами социальных квартир. По ее словам, ЖССБ совместно с МИИР РК на постоянной основе проводит сверку данных.

«На сегодняшний день из 512 тыс. очередников 160 тыс. являются вкладчиками нашего банка. То есть люди поверили и поняли, что абсолютно бесплатного жилья в Казахстане не будет и будут созданы условия для того, чтобы люди быстрее получали жилье. Порядка 20% из этих 160 тыс. человек, которые являются и очередниками местных исполнительных органов (МИО), и вкладчиками ЖССБ одновременно, уже имеют накопления более 1 млн тенге», — проинформировала Л. Ибрагимова.

Данная категория лиц, участвуя в программе «Нұрлы жер», где 5% годовых и 20% первоначальный взнос, начинают становиться собственниками жилья и уходят из очереди.

В программе «Бақытты отбасы» участвуют те же очередники МИО — многодетные, неполные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Вместе с тем, первый вице-министр профильного ведомства отметил рост числа многодетных семей.

«В течение трех лет мы должны полностью обеспечить многодетные семьи льготным жильем. На момент, когда объявлялся приоритет, в очереди стояло 29 тыс. многодетных семей. На сегодняшний день их 38 229 семей. Очередь растет достаточно большими темпами. Мы с запасом прочности строим жилье для этой категории с учетом роста, поэтому поставленная задача будет в полной мере выполнена», — сказал К. Ускенбаев.