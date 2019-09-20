Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин совместно с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым принял участие в церемонии открытия в Илийском районе завода по производству смазочных материалов ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия», сообщает пресс-служба правительства.



В приветственном слове Глава Правительства отметил, что открытие в Казахстане завода компании «Лукойл», к настоящему времени инвестировавшей в углеводородный сектор страны $9,5 млрд, соответствует текущему вектору развития нефтегазовой отрасли страны, а именно – переходу от сырьевой направленности к выпуску продукции глубокой переработки.

Мощность завода – 100 тыс. тонн продукции в год – свыше 800 наименований масел. Производство рассчитано на обеспечение смазочными маслами внутреннего рынка Казахстана и стран Центральной Азии, а также Китая, Афганистана и Монголии. Оптимизировать логистические процессы позволяет расположенная в непосредственной близости от завода транспортная магистраль «Западная Европа – Западный Китай».

Общий объем инвестиций в строительство и оснащение предприятия составил $94 млн. Проект реализован в строгом соответствии с требованиями законодательства РК и нормами международного права в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

В присутствии Премьер-Министра РК между ПАО «Лукойл» и АО «НК «КазМунайГаз» подписано соглашение «О совместных исследованиях участков на территории Республики Казахстан».