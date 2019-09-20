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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Россия обсуждают возможность свободного въезда в город Байконур
фото: РИА
фото: РИА

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан обсуждает с российской стороной вопрос снятия ограничений на свободный доступ в город Байконур, сообщили РИА Новости в управлении индустриально-инновационного развития акимата (администрации) Кызылординской области.

В ноябре 2018 года тогда еще министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ, предложил решить вопросы, которые ограничивают доступ туристов на Байконур. Он заявил, что во всем мире посещение закрытых космических стартовых площадок вызывает колоссальный интерес. По его словам, существуют правовые барьеры и несогласованность в действиях военных ведомств, "что серьезно ограничивает доступ туристов на Байконур".

"Необходимо отметить, что ограничение на свободный въезд в город было связано с тем, что ранее на комплексе "Байконур" реализовались военно-космические программы СССР, а затем РФ. На сегодня военно-космические программы России перенесены на космодром "Плесецк", а космодром "Байконур" используется только для мирных целей. В связи с этим, с российской стороной обсуждаются вопросы о снятии ограничений на свободный доступ в город Байконыр (Байконур)", - сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что "существующий особый режим функционирования города, предусматривающий ограничения на въезд, являются существенными препятствиями для развития бизнеса".

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