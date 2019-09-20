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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лукойл и Казмунайгаз подписали соглашение о совместных исследованиях недр

CA-NEWS (KZ) -  20 сентября в Алматы президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев подписали Соглашение о совместных исслед​ованиях недр, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Обе компании согласовали основные условия сотрудничества и выразили готовность начать исследования недр с целью оценки углеводородного потенциала некоторых участков на территории Республики Казахстан.

Соглашение является продолжением долгосрочного и плодотворного сотрудничества двух компаний. Ранее в этом году между ЛУКОЙЛом, Министерством энергетики Республики Казахстан и Казмунайгазом был подписан контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке «Женис», а также заключено Соглашение о принципах по «I-P-2». Оба проекта на казахстанском шельфе Каспийского моря. Кроме того, ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз являются стратегическими партнерами в крупных проектах Карачаганак, Тенгиз, Кумколь, а также в нефтетранспортном проекте Каспийский трубопроводный консорциум.

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