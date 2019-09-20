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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Для иностранных инвесторов в Узбекистане внедрили специальную визу

CA-NEWS (UZ) -  Указом президента Шавката Мирзиёева внесено дополнение в Перечень внедряемых дополнительных (не электронных) категорий въездных виз для отдельных групп иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан, сообщает Минюст.

Согласно внесенному дополнению, к ряду имеющихся в перечне «Vatandosh», «Student visa», «Academic visa», «Medical visa», «Piligrim visa» прибавилась «Investment visa».

«Investment visa» – оформляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику Республики Узбекистан в размере не менее 8500-кратной базовой расчетной величины (около $180 тысяч).

Срок действия данной визы составляет три года, отметили в минюсте.

Напомним, что иностранцы могут получить вид на жительство в Узбекистане, приобретя недвижимость на сумму от $100 тысяч до $400 тысяч в зависимости от региона.

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