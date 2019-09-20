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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский боксёр Баходир Жалолов навестил американца Ричарда Торреса в больнице
Предыстория: Боксёра из США госпитализировали после нокаута узбекистанца

CA-NEWS (UZ) -  Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Жалолов нокаутировал американца Ричарда Торреса в четвертьфинале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге.

Жалолов отправил американца в нокаут в первом же раунде. Сообщалось, что после сильного удара, Торрес покинул ринг на носилках. Травма боксера оказалась серьезной и он был госпитализирован.

После боя, Жалолов навестил американского боксера в больнице. Боксеры побеседовали в дружеской обстановке, сообщили местные СМИ.

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