Узбекский боксёр Баходир Жалолов навестил американца Ричарда Торреса в больнице

CA-NEWS (UZ) - Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Жалолов нокаутировал американца Ричарда Торреса в четвертьфинале чемпионата мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге.

Жалолов отправил американца в нокаут в первом же раунде. Сообщалось, что после сильного удара, Торрес покинул ринг на носилках. Травма боксера оказалась серьезной и он был госпитализирован.

После боя, Жалолов навестил американского боксера в больнице. Боксеры побеседовали в дружеской обстановке, сообщили местные СМИ.



