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  20 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Объеденный животными труп гражданки Узбекистана обнаружили на берегу Финского залива

CA-NEWS (TJ) -  Вечером 19 сентября на берегу Финского залива был обнаружен труп женщины. Его нашел местный житель во время прогулки. Тело было сильно изувечено, объедено животными, сообщает издание «КП-СПб».

По данным издания, труп нашли на 46-м километре дороги Петербург – Ручьи Пениковского сельского поселения около шести часов вечера. На место происшествия оперативно прибыли криминалисты, которые никаких следов насильственной смерти не обнаружили.

Позже выяснилось, что погибшей оказалась 49-летняя гражданка Узбекистана. 6 сентября она была объявлена в розыск по Петродворцовому району. Женщина приехала в город на Неве в конце марта 2019 года на заработки. Сейчас тело доставили в морг, где будет установлена точная причина смерти.

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