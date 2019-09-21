В Самарканде повесилась 15-летняя школьница. Ее родители не смогли приехать на похороны дочери, так как находились на заработках за границей

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - Восьмиклассница школы №4 в Пахтачинском районе Самаркандской области 17 сентября была найдена повешенной на веранде своего дома. Родственники покойной сообщили «Озодлику», что девочка воспитывалась у бабушки, так как отец работал в России, а мать – в Объединенных Арабских Эмиратах.

О самоубийстве восмиклассницы общеобразовательной школы №4 в махалле «Истиклол» Пахтачинского района Самаркандской области «Озодлику» сообщил один из соседей покойной девочки.

– Три года назад мать Ш.Ш. уехала в Дубай, оставив дочь на попечение 70-летней бабушки, отец девочки тоже уехал куда-то на заработки. Девочка была единственным ребенком в семье. 17 сентября, примерно в 6 часов вечера бабушка нашла ее повешенной на веранде дома. Ее похоронили на следующий день, но родители не успели приехать на ее похороны, – сказал один из соседей повесившейся школьницы.

Журналист «Озодлика» позвонил в школу №4, чтобы узнать о подробностях случившейся трагедии.

Завуч школы сообщил, что до 12 часов дня 17 сентября девочка находилась на уроках.

– 17 сентября она присутствовала только на двух уроках. Потом отпросилась, сославшись на плохое самочувствие. Позже мы узнали, что она покончила с собой. Мы удивлены случившемся, потому что покойная была очень умной девочкой, – сказал завуч школы, в которой училась восьмиклассница.

В правоохранительных органах Пахтачинского района «Озодлику» сообщили, что предварительным расследованием по факту самоубийства школьницы занимается районная прокуратура.

Представитель РОВД подтвердил нашему радио информацию о том, что покойная школьница жила с бабушкой, так как ее родители находились на заработках.

– С 12 лет девочка находилась на попечении бабушки. Ее мать уехала в ОАЭ, а отец – в Россию. Девочка росла, не видя любви родителей. Материальное положение ребенка было хорошим, потому что родители постоянно отправляли ей деньги, но ей все равно не хватало отцовской и материнской любви. Мы пока не знаем причину, по которой она повесилась, но считаем, что трагедии можно было избежать, если бы рядом с ней присутствовали ее родители. Мы похоронили девочку на следующий день после самоубийства, но ее отец и мать не успели приехать на ее похороны, – сказал нашему радио представитель РОВД Пахтачинского района.

В последние годы наблюдатели отмечают рост числа самоубийств среди подростков и молодых людей в Узбекистане.

Выступая на внеочередной сессии Самаркандского областного Кенгаша (совета) народных депутатов 9 ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил глубокую озабоченность в связи с ростом числа самоубийств в стране и подверг критике работу ответственных органов за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В середине февраля этого года президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление «Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы». Документ принят в целях дальнейшего развития системы охраны психического здоровья населения, оказания качественной психиатрической помощи населению, диагностики, лечения и профилактики психических расстройств.

Согласно документу, в Узбекистане введены должности главного психиатра и главного суицидолога страны.

По данным Министерства здравоохранения республики, каждый год на 100 тысяч человек приходится 6 случаев суицида.