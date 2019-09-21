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  21 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан планирует отказаться от пластиковых пакетов и сделать их платными

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан планирует отказаться от полиэтиленовых пакетов и перейти на альтернативные виды упаковки, безопасные для окружающей среды, об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Действия по поэтапному сокращению использования полиэтиленовых пакетов будут отражены в меморандуме, передает КТК.

Документ подписали министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов и председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

«Введение платности позволит сократить оборот пакетов на 30%. Полный отказ возможен в 2025 году, ведется работа в этом направлении», – прокомментировал Мирзагалиев.

Отметим, что каждый год в Казахстане образуется 5-6 млн тонн твердых бытовых отходов, при этом на переработку отправляется всего 10%.

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