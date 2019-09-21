Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

CA-NEWS (TM) - Государственная дума России ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года, передает РИА Новости.

Законопроект на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин.

В пояснительной записке отмечается, что конвенция закрепляет режим судоходства и "порядок коллективного использования акватории Каспийского моря".

Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих участникам документа.

Подчеркивается, что ратификация сделает отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными.

"Конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так, в частности, конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств", — говорится в документе.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ратификация позволит расширить сотрудничество стран региона.

"Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Своим исключительным расположением оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан", — сказал политик.