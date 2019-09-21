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  21 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Не больше 200 человек. Парламент Узбекистана утвердил правила проведения торжеств и похорон
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  20 сентября в Сенате Олий Мажлиса состоялось заседание Республиканской комиссии по упорядочению проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и церемоний.

В ходе заседания рассмотрен вопрос об организации на местах агитационных мероприятий для обеспечения исполнения совместного постановления Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании системы упорядочения проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и церемоний», а также другие вопросы.

Также в ходе заседания обсуждены вопросы, связанные с разработкой отдельного порядка лицензирования деятельности автотранспортных служб, оказывающих услуги на торжествах и церемониях, организацией деятельности инспекторов профилактики органов внутренних дел, повышением активности председателей сходов граждан в данном направлении.

Согласно документу, теперь все семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться в один день в период с 06:00 до 23:00. Проведение семейных мероприятий после 23:00 не допускается, но городские и районные советы могут определять отдельно время угощения пловом «в зависимости от местных условий».
Число гостей на семейных торжествах не может превышать 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями, могут принять участие лишь до 250 гостей.

В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове – до 300.

Если на семейных мероприятиях планируется более 50 участников, то с залом, кафе или рестораном должен заключаться договор.

На свадьбах, включая церемонию государственной регистрации брака, а также прибытие и отбытие жениха и невесты в свадебный зал, не разрешается использовать более трех легковых автомобилей.

Приглашать на семейное мероприятие можно будет не более двух исполнителей или музыкальных групп, при этом с артистами должен заключаться договор.

Транспортные услуги на семейных мероприятиях (за исключением похорон) должны оказывать лицензированные перевозчики.

Мероприятия, связанные с похоронами, могут длиться не более трех дней. Но количество гостей на них закон не ограничивает.

Администрация кафе и ресторанов должна будет письменно уведомлять органы внутренних дел о планируемых торжествах не позднее чем за два дня до мероприятия.

В документе прямо сказано, что проявление излишества и расточительства во время праздников «запрещается», а поминальные мероприятия не должны включать в себя «излишние» обряды.

Также во время и после проведения семейных мероприятий не допускаются обряды, «противоречащие национальным традициям, нормам морали и требующие дополнительного времени и затрат». При этом главы районных советов будут нести персональную ответственность «за компактное и нерасточительное проведение семейных мероприятий».

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