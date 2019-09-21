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  21 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Азербайджан обсудили сотрудничество в горнодобывающей сфере

CA-NEWS (TJ) -  20 сентября состоялась встреча между представителями ЗАО AzerGold и находящейся в наше стране делегацией Республики Таджикистан.

Как сообщили Азертадж в ЗАО, во встрече, состоявшейся в головном офисе AzerGold, приняли участие председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов, заместители председателя Огтай Мамедов и Хайям Фарзалиев, руководители отделов геологической разведки, стратегического планирования и развития бизнеса ЗАО AzerGold, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Солиев, председатель города Худжанд Магруф Мухаммадзода, председатель города Гулистон Фирдавс Шарифзода, генеральный директор СП «Апрелевка» Бахтиер Маджидов и другие члены делегации.

Приветствовав гостей, З.Ибрагимов рассказал о деятельности ЗАО, проделанной работе и предстоящих планах. Р.Ахмадзода, отметив развитие за последние годы в Азербайджане, наряду с другими сферами и горнодобывающей промышленности, высоко оценил деятельность ЗАО. Рассказав о месторождении Большой Конимансур, находящемся в Согдийской области и являющимся одним из крупнейших месторождений серебра в мире, Ахмадзода пригласил представителей ЗАО AzerGold посетить и лично ознакомиться с этим и другими богатыми месторождениями данной области.

В продолжении встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, была подчеркнута важность обмена опытом в соответствующем направлении.

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