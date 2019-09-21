В Узбекистане проверят все хлопковые поля на предмет использования детского и принудительного труда

CA-NEWS (UZ) - В Федерации профсоюзов Узбекистана проведен брифинг о проводимой работе по организации Национального мониторинга по созданию условий для сборщиков хлопка, недопущению детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне 2019 года.

В течение нескольких лет проводится Национальный мониторинг по созданию условий для сборщиков хлопка, недопущению детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне, передает kun.uz.

В этом году также запланировано проведение мониторинга, который продлится с 25 сентября по 31 октября. Данный мониторинг будет проведен совместно с Национальной комиссией по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

К мониторингу будут привлечены специалисты отраслевых и территориальных профсоюзов, Комитета женщин, Торгово-промышленной палаты, Союза молодёжи, ННО, также местные правозащитники. Кроме того, ожидается участие представителей ряда международных профцентров, в том числе из США и Европы.

Основная цель проведения мониторинга – оценка создания условий для сборщиков хлопка, осуществление общественного контроля по недопущению к сбору хлопка лиц, не достигших 18 лет, учеников и студентов, работников бюджетных организаций, также принятие мер по предотвращению на месте выявленных нарушений.

В целях качественного проведения мониторинга разработаны методические пособия, в частности методичка по проведению национального мониторинга, вопросник по проведению интервью во время мониторинга, вопросник по оценке созданных условий для сборщиков хлопка.

Федерация профсоюзов оснастить руководителей мониторинговых групп подключенными к интернету планшетами, также им будет оказана организационно-техническая помощь.