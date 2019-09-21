Таджикские таксисты в США протестуют против новой политики Uber

CA-NEWS (TJ) - В Нью-Йорке в ходе протестной акции водителей Uber, сервиса по заказу такси через приложение, выяснилось, что большинство молодых таджикистанцев в США работают в этой компании. Uber является основным работодателем для большей части 6-тысячной таджикской диаспоры в США.

Руководство Uber в последнее время приняло решение о внесении изменений в условия труда наемных водителей и перераспределения доходов от перевозки пассажиров, что привело к протестам водителей, работающих в этой компании. В видеоновостях о протестных проявлениях, которые публикуются в социальных сетях, можно было заметить и таджикских водителей, передает Радио Озоди.

Днем 17 сентября водители такси, которые находят пассажиров при помощи приложения Uber, с целью протеста против новой политики этой компании снизили скорость на знаменитом бруклинском мосту, в результате чего на одной из полос движения возникла пробка.

Американские СМИ сообщили о том, что в результате таких действий водителей сообщение между Манхэттеном и остальной частью Нью-Йорка было парализовано на несколько часов.

Фаридун Муъминзода, молодой таджик, проживающий в Нью-Йорке, уже более года работает с приложением Uber, в беседе с Радио Озоди 19 сентября сказал, что две инициативы этой компании стали причиной протестов со стороны таксистов, работающих с этим приложением.

собеседник сказал, что Uber объявил, что в будущем в часы, когда пассажиропоток невелик, они будут закрывать в приложении страницы тех водителей, которые еще не выехали в рейс. Только в часы пик, когда заказов от пассажиров становится очень много, этим водителям будут вновь запущены их страницы в приложении и они смогут принимать заказы. В праздничные дни и в дождливую погоду, когда спрос на такси резко возрастает, повышается и стоимость услуг на перевозку пассажиров. Однако Uber большую часть этих денег присваивает себе и водителям такси достается лишь малая часть заработанных от перевозки пассажиров денег. Именно против такой политики компании и идут протесты.

Еще один собеседник Радио Озоди, который также работает с приложением Uber, сказал, что до сих пор компания прибирала к своим рукам 40 процентов от полученого дохода в праздничные дни, и оставшуюся часть получали водители, однако теперь они будут получать гораздо меньше. Он рассказал, что «если, допустим, клиент платит ему 200 долларов за проезд, то компания берет себе 150 долларов, хотя всё должно быть наоборот».

По словам собеседников Радио Озоди, которые уже многие годы живут и работают в Штатах, международная компания Uber, которой принадлежит приложение по вызову такси, является основным работодателем для таджикских мигрантов, приезжающих в Америку. Большинство таджиков, которые выезжают в миграцию в США, заключают договора с компанией Uber, и занимаются извозом пассажиров.

Ахмад Каримзода, руководитель «Общества таджиков в США», говорит, что таджикские мигранты в большинстве своем оседают в Нью-Йорке и по его наблюдениям, более 60 процентов из них работают по контракту с компанией Uber.

«Большинство из таджиков, которые различными путями попадают в Америку, в том числе и по грин-кард, не знают английского языка. Вот уже почти как два года власти Нью-Йорка облегчили экзамены для водителей, которые желают заниматься извозом пассажиров. Экзамены можно сдавать на русском, и даже, как я слышал, на узбекском языках. Лицензия на такси стоит 700 долларов и для работы в компании Uber достаточен минимальный уровень владения английским языком. Поэтому и большинство таджиков занимаются в Америке извозом пассажиров при помощи приложения Uber», - отметил Каримзода.

Собеседник Радио Озоди отметил, что за последние два года доход водителей этой компании уменьшился почти в два раза, что вызвало резкие протесты с их стороны.



Каримзода отметил, что сейчас одна группа молодых таджиков стала осваивать компьютерное программирование и проверку работоспособности компьютерных программ и это уже большой шаг вперед.

В то же время, некоторые из собеседников Радио Озоди из числа осевших в США таджиков, говорят, что молодые таджики не пользуются теми возможностями образования и повышения квалификации, которые можно получить в этой стране.

Саидато Лутфулло, молодой таджик, который уже более шести лет проживает в Америке, говорит, что большинство таджиков, которые приезжают в США, ищут не возможность получить профессиональное образование или новые навыки, а бросаются в поисках работы, которую зовут в Америке «Survival jobs» - «чтобы прокормиться».

«Конечно, здесь две причины. Первая – это финансовая. Те, кто приезжают сюда, либо взяли в долг деньги и им нужно его отдавать, либо их родные находятся в тяжелом экономическом положении и поэтому они стараются побыстрее найти работу и заработать деньги. Однако есть и эмигранты из обеспеченных семей, приехавшие на учебу, которые затем вместо учебы по примеру сверстников решают зарабатывать в течение дня по 100 или 200 долларов в компании Uber и бросают учебу ради такого заработка», - сетует Ходжазода.