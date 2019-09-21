В отношении авиакомпаний Air Astana и SCAT начато расследование из-за высоких цен на билеты

CA-NEWS (KZ) - В отношении авиакомпаний Air Astana и SCAT начали расследование о соблюдении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

В ведомстве отметили, что основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

"В целях изучения практики ценообразования на рынке услуг гражданской авиации Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК инициировал расследование в отношении АО Air Astana и АО "Авиакомпания SCAT" по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом 1 статьи 174 Предпринимательского Кодекса РК "Злоупотребление доминирующим или монопольным положением, в части установления монопольно высоких цен на авиабилеты"", – говорится в сообщении МНЭ.

По итогам расследования будет оценка обоснованности применяемых цен на авиабилеты.

Ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство высокими ценами на авиабилеты. О высоких ценах на авиабилетах говорил в своём Послании Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил недовольство тем, что билеты основного авиаперевозчика страны иногда на 30% дороже, чем в Европе.