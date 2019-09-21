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  21 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы полиция задержала несколько десятков протестующих

CA-NEWS (KZ) -  В центре Алматы, в районе площади «Астана», задержаны несколько десятков человек. Примерно с 14.00 полиция заполнила людьми не менее семи автозаков. Первые задержания начались на пересечении улиц Толе би и Желтоксан, передает Vlast.kz.

К протестующим подошел сотрудник акимата, он сослался на административный кодекс, и попросил людей разойтись. Некоторые из них ответили, что митинговать и высказывать свою позицию - их конституционное право. Люди высказывались о ситуации в стране, критикуя нынешнюю политику государства - и не только в сфере взаимоотношений с Китаем, но и в области основных прав человека.

Вскоре начались задержания, в автозаках оказалось порядка десяти человек. Многие ушли, не дожидаясь задержаний.

На данный момент полиция, СОБР и нацгвардия продолжают следить за ситуацией в районе площади «Астана», но каких-либо активных протестных действий не наблюдается.

В последние пять дней, перед митингами, к которым призывало объявленное судом экстремистским движение ДВК, по всей стране было задержано свыше 50 активистов различных организаций и движений, не менее 30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток.

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