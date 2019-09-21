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  21 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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57 человек задержаны в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционированных митингах, – МВД Казахстана
фото: vlast.kz
фото: vlast.kz

CA-NEWS (KZ) -  57 человек задержаны на несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба МВД Казахстана

"21 сентября в Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения", - сообщили в пресс-службе министерства.

В этой связи органами внутренних дел приняты «предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка».

"Органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. На данный момент задержаны за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности", - добавили в ведомстве.

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