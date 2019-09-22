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  22 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Видео с задержания протестующих в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В таких городах Казахстана как Нур-Султан, Алматы, Актау, Жанаозен и Актобе 21 сентября прошли митинги. По официальным данным МВД Казахстана в Нур-Султане и Алматы задержаны 57 человек за участие в несанкционированных митингах.

"21 сентября в Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения", - сообщили в пресс-службе министерства.

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Публикация от Информационный канал «16/12» (@1612kanal) 21 Сен 2019 в 3:10 PDT

Журналисты, которые работали на месте событий, утверждают, что только в Алматы задержали около сотни человек, передает holanews.kz.

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