Видео с задержания протестующих в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В таких городах Казахстана как Нур-Султан, Алматы, Актау, Жанаозен и Актобе 21 сентября прошли митинги. По официальным данным МВД Казахстана в Нур-Султане и Алматы задержаны 57 человек за участие в несанкционированных митингах.
"21 сентября в Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения", - сообщили в пресс-службе министерства.
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Журналисты, которые работали на месте событий, утверждают, что только в Алматы задержали около сотни человек, передает holanews.kz.
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@mukhtarablyazov АСТАНА БОРЕТСЯ... Мы непрерывно получаем различные видео, которые демонстрируют сопротивление граждан страны. Полиции удалось взять под контроль места сбора на митинг, но протестующие собираются в самых разных частях городов и оттуда начинают шествия и митинги. АЛГА #КАЗАХСТАН!