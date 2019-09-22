В Арыси вновь взорвались боеприпасы. Пострадали 10 военнослужащих

CA-NEWS (KZ) - В Арыси 21 сентября в очередной раз взорвались боеприпасы на военном полигоне. 10 специально подготовленных саперов -военнослужащих по контракт получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Взрыв случился в 60 километрах от Арыси. Солдаты проводили подрывные работы на территории специально оборудованного полигона. Произошел самопроизвольный взрыв фрагмента боеприпаса.

10 специально подготовленных саперов-контрактников получили осколочные ранения. Их госпитализировали в полевой госпиталь министерства обороны и в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.

Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.