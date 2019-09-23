В Таджикистане мужчина напал на двух российских военных. Его назвали психически больным

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CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана назвало нападение жителя Бохтара на двух военнослужащих 201-й российской военной базы в административном центре Хатлонской области «хулиганством», а злоумышленника - «психически больным».

В своем официальном заявлении посольство России в Таджикистане 22 сентября сообщило, что «подозреваемый задержан и ведется расследование».

Нападение на двух солдат российской военной базы в Таджикистане произошло 21 сентября. Обе стороны заявили, что инцидент произошел, когда солдаты находились «в городе по личным делам, за пределами воинской части».

Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сказал 22 сентября в беседе с Радио Озоди, что подозреваемый числится «в областном списке пациентов, имеющих психическое заболевание», но не предоставил никакой дополнительной информации по этому поводу. Он добавил, что прокуратура Хатлонской области продолжает расследование инцидента.

Представители областной прокуратуры в телефонном разговоре обещали предоставить подробности инцидента чуть позже.

Между тем, информационное агентство ТАСС сообщило, что в Душанбе были госпитализированы двое российских военнослужащих с ранениями, и их состояние является стабильным.

Сотрудники российского посольства в Таджикистане в воскресенье выступили с официальным сообщением, заявив, что они внимательно следят за процессом расследования происшествия, и поддерживают связь с командованием 201-й военной базы, а также с правоохранительными органами Таджикистана.

Ранее было совершено несколько нападений на граждан Таджикистана, и даже убийство некоторых из них со стороны российских военных. Эти российские военнослужащие были доставлены в Россию для обследования и лечения на предмет психических заболеваний.

201-я военная база в Таджикистане является крупнейшей сухопутной воинской частью России за рубежом. Как ранее сообщалось, в 201-й базе задействованы около 7000 военнослужащих. Но в последние годы Россия сократила численный состав своих войск в Таджикистане.

201-я военная база имеет право оставаться в Таджикистане до 2042 года. В настоящее время военная база находится на окраине Душанбе и в Бохтаре.