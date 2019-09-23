Учительница, избившая 9-летнего школьника в Самарканде: «Нервы были расшатаны после ссоры с мужем»

CA-NEWS (UZ) - Участковый инспектор и отдел народного образования Пайарыкского района начали проверку по факту избиения классным руководителем третьеклассника средней школы №79 в городе Челак Самаркандской области. Администрация школы заявила, что учительница сорвалась и побила 9-летнего школьника после ссоры с мужем.

Житель города Челак Диёржон Бадалбаев обвинил классную руководительницу своего 9-летнего сына Масъуда в жестоком избиении ребенка.

– 18 сентября мои сыновья-близнецы Масъуд и Максуд ушли в школу. На втором уроке их учительница С.Х. попросила детей написать диктант. Из-за того, что Масъуд забыл поставить число в тетради учительница при 36 учениках сильно побила его. Из-за какой-то незначительной ошибки она била его по голове, в основном по правому плечу. Сейчас плечо сына в синяках. Она била его и по левому плечу. Она нанесла моему сыну 50-60 раз!, – возмущается отец 9-летнего школьника.

Он говорит, что, «испугался, увидев сына дома в тяжелом состоянии и отвез его в больницу».

Диёржон Бадалбаев говорит «Озодлику», что встречался с учительницей, побившей ее ребенка, которая объяснила отцу ученика, что сорвалась на 9-летнего школьника из-за семейных проблем.

– Я спросил ее: «Почему вы побили моего сына?» Она говорит мне: «Перед этим я поругалась с мужем, поэтому у меня нервы не выдержали». Но разве может педагог нести свои семейные проблемы на работу?! Если ученик совершил ошибку – пусть лучше поставит ему двойку!, – говорит отец побитого учительницей третьеклассника.

По словам Диёржона Бадалбаева, в настоящее время с его сыном Масъудом работает психолог, мальчик принимает специальные лекарственные препараты.

– У ребенка расшатаны нервы. Я показал его психологу, невропатологу и травматологу, они назначили нам несколько препаратов. Сейчас сын лечится дома. Я встречался с доктором и сейчас требую, чтобы виновных привлекли к ответственности, – говорит Диёржон Бадалбаев.

Отец третьеклассника говорит, что обратился к участковому инспектору по факту избиения своего сына классной руководительницей.

Участковый инспектор, представившийся журналисту «Озодлика» Гиёсом, сообщил, что по факту избиения 9-летнего школьника проводится проверка.

– Школьник прошел экспертизу. Был скандал с учительницей. Сейчас мы ждем результаты экспертизы, после можем прийти к окончательному решению. У учительницы, школьника и его отца взяли объяснительные, идет проверка. Отец ребенка говорит, что не пойдет на мировую с администрацией школы, – сказал нашему радио участковый инспектор.

Диёржон Бадалбаев говорит, что руководство школы попросило его забрать заявление из милиции, пояснив, что «из-за его действий пострадает много людей». Однако мужчина говорит, что тверд в своем решении и будет требовать привлечь к ответственности педагога.

После конфликта с избиением третьеклассника школу №79 в городе Челак посетила комиссия из районного отдела народного образования.

Директор школы Асад Джураев сообщил «Озодлику», что в связи с произошедшим в учебном заведении начата и внутренняя проверка.

– Мы объявим выговор учительнице, избившей третьеклассника. На самом деле, она очень опытный педагог, просто в тот день она сильно понервничала из-за конфликта в семье и грубо обошлась с ребенком. Сейчас она очень сожалеет о содеянном!, – пояснил директор школы.

Асад Джураев добавил, что недавно он вместе с провинившейся учительницей навестил третьеклассника и извинился перед ним и его родителями.

Кроме того, директор школы сообщил нашему радио, что с начала года провел пять собраний с учителями и потребовал от них «не применять физическую силу по отношению к ученикам» и «не заниматься излишними поборами».​

Ранее «Озодлик» сообщал о нескольких случаях избиения и унижения учителями учеников в школах Узбекистана.

Учительница 141-й школы в Шайхантахурском районе города Ташкента была вынуждена уволиться по собственному желанию после того, как на нашем сайте была обнародована видеозапись, на которой педагог избивает одного из девятиклассников.

В марте этого года пенсионерка из Ташкентской области Гульчехра Убайдуллаева сообщила «Озодлику», что учительница физкультуры при всем классе унизила ее больную внучку шестиклассницу, порвав рубашку за неучастие на занятиях.

А 4 апреля в нашу редакцию обратился 13-летний Достон Султанов из Хазараспского района Хорезмской области и рассказал, как учитель по предмету «Идея национальной независимости» жестоко избил его на глазах у одноклассников. Родственники школьника говорили, что руководство школы и районная милиция не приняли в отношении учителя никаких мер, так как избитый мальчик из бедной семьи. Но спустя неделю после обращения школьника в нашу редакцию, избивший его учитель был уволен с работы.

В марте этого года суд Багатского района Хорезмской области признал 36-летнего тренера школы-интерната Джуманазара Рузметова виновным в умышленном нанесении телесных повреждений своему ученику и приговорил его к трем годам ограничения свободы. Избитый им пятиклассник Бобоназар Худойназаров пришел в себя, три месяца пролежав в коме.

Напомним, что в апреле этого года Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что начало реализацию пилотного проекта по предотвращению насилия в общеобразовательных школах.

Как сообщалось на сайте Минобразования, проект по предотвращению травли и агрессивного поведения в школах и обучению методов позитивной психологии начался в феврале этого года и продлится до июля месяца.

Сообщалось, что в ходе проекта специалисты научатся выявлять признаки эмоциональной изоляции и депрессии у детей, предоставлять общую помощь в управлении стрессом и агрессией, а также содействовать школьному педагогическому составу в борьбе с синдромом профессионального «выгорания».